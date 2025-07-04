Алексей Резников, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n207554-nabu-provelo-obysk-u-byvshego-ministra-oborony-reznikova-smi.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вчора, 3 липня, провело обшуки у колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Імовірно, обшуки відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що ексміністр оборони на той момент не був підозрюваним у провадженні. Але розслідування триває, — зазначає видання.

Зазначається, що, судячи з результату, Резнікова заздалегідь про обшук, ймовірно, не попереджали. Детективи вилучили «неврахований» телефон і низку значущих документів.

Також про обшуки НАБУ у Резнікова з посиланням на власні джерела повідомляє видання «Українська правда».

За словами джерел, у ексміністра провели обшук і «знайшли лівий телефон і ще щось», — зазначає видання.

Джерело: ZN.UA, «Українська правда»