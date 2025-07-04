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Ракурс
Украина и рф провели новый обмен пленными

Украина и рф провели новый обмен пленными (ФОТО, ВИДЕО)

4 июл 2025, 13:40
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Україна повернула з полону захисників. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Про обмін 4 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, — написав глава держави.

Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких росія засудила на тривалі терміни ув’язнення, пояснив повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Він долав, що також додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є і офіцери.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому — 59 років.

Источник: Ракурс


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