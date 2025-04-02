Масштабную схему хищения разоблачили в Минобороны

https://racurs.ua/n205275-zolotye-yayca-v-minoborony-razoblachili-shemu-hischeniya-soten-millionov-griven-video.html

Ракурс

САП та НАБУ повідомляють про викриття у Міноборони схеми розкрадання сотень мільйонів гривень.

«НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф», — вказано в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ.

Зазначається, що вже повідомлено про підозру:

колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

двом керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) Кримінального кодексу.

Зазначається, що:

упродовж 2022−2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м’ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи;

ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку).

Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки, — розповіли у НАБУ.

За інформацією слідства, у результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям.

Вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі, — зазначили у НАБУ.

У НАБУ додали, що після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у ЗМІ відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів — це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.