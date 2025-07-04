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Наслідки масованого російського удару по Києву, фото: ДСНС
У Києві деблокували тіло жертви масованого російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207555-u-kyievi-deblokuvaly-tilo-jertvy-masovanogo-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Києві на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів будівлі зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.
Про це сьогодні, 4 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.
Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.
На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста, — розповіли у ДСНС.