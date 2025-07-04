Зеленський провів телефонну розмову із Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n207558-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-iz-trampom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 4 липня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Дуже важлива й корисна розмова з Президентом США Дональдом Трампом. Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності, — зазначив Зеленський.

Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції, — додав він.

За його словами, під час розмови з Трампом йшлося про російські повітряні удари та ширше — про ситуацію на фронті.

Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд, — зазначив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, детально говорили спроможності оборонної промисловості можливості спільного виробництва.

Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій, — додав він. — Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

Журналіст американського видання Axios Барак Равід на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив, що розмова Трампа і Зеленського тривала близько 40 хвилин і була «хорошою».

Президент Трамп говорив з президентом України Зеленським сьогодні вранці. Ознайомлене джерело повідомило, що це була «хороша розмова», — зазначив Равід.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, Трамп провів майже годинну розмову з російським диктатором володимиром путіним.