Телефонна розмова Дональда Трампа і володимира путіна тривала майже годину. Фото:

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Президент США Дональд Трамп і президент рф володимир путін провели телефонну розмову.

Розмова двох лідерів тривала майже годину. Під час переговорів глава Сполучених Штатів порушив питання можливості якнайшвидшого завершення російсько-української війни. А російський диктатор пригрозив, що країна-агресор не буде відступати від своїх «цілей щодо усунення причин конфлікту» з Україною. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, переговори України з рф у Стамбулі залишаться двосторонніми. Ушаков зазначив, що путін не обговорював з Трампом питання припинення поставок американської зброї для ЗСУ, а також конкретні дати третього раунду переговорів в Туреччині. Тема можливої зустрічі президентів США та рф також не піднімалася.

Також сьогодні Трамп з путіним обговорювали й ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході. При цьому диктатор цинічно заявив про «важливість врегулювання на Близькому Сході шляхом дипломатії».

Крім того, путін запропонував налагодити між Штатами та росією обмін фільмами, які просувають «традиційні цінності, близькі росії й адміністрації президента США».

Тим часом президент Володимир Зеленський, який перебуває в Данії, висловив сумнів, що у Трампа може бути багато тем для розмови з путіним.

Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, тому що вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми від самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню, — заявив він і наголосив на готовності зустрітися з російським диктатором.

Нагадаємо, видання Financial Times поінформувало, що український президент Володимир Зеленський 4 липня проведе телефонну розмову з Трампом. Перемовини відбуватимуться на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі Сполучених Штатів. Зазначається, що Зеленський порушить питання про можливі майбутні продажі Україні американської зброї.