Причину більшої вразливості людей до раку встановили учені

https://racurs.ua/ua/n207557-kryhitna-evoluciyna-mutaciya-zrobyla-ludey-bilsh-vrazlyvymy-do-raku-ucheni.html

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Учені виявили еволюційну зміну, яка може пояснити, чому певні імунні клітини людини менш ефективні у боротьбі з пухлинами твердої тканини порівняно з іншими приматами.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Комплексного онкологічного центру Каліфорнійського університету в Девісі (США).

Зазначається, що учені виявили крихітну генетичну різницю в одній амінокислоті між людьми та нелюдськими приматами в імунному білку під назвою Fas Ligand (FasL):

ця генетична мутація робить білок FasL вразливим до відключення плазміном — ферментом, який часто підвищується в агресивних пухлинах.

ця вразливість є унікальною для людей і не зустрічається у інших приматів, таких як шимпанзе.

Еволюційна мутація в FasL, можливо, сприяла збільшенню розміру мозку у людей, — зазначають учені. — Але в контексті раку це був несприятливий компроміс, оскільки мутація дає певним пухлинам можливість виводити з ладу частини нашої імунної системи.

FasL — це білок імунної клітинної мембрани, який запускає запрограмовану загибель клітин, що називається апоптозом. Імунні клітини використовують апоптоз для знищення ракових клітин.

За словами учених, це відкриття, зокрема, може пояснити, чому деякі види імунотерапії можуть бути ефективними при раку крові, але не при боротьбі з пухлинами твердої тканини.

Джерело: EurekAlert