Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС

У Кривому Розі внаслідок повторної російської атаки постраждали рятувальники (ФОТО)

4 лип 2025, 16:59
999

У Кривому Розі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє рятувальників. Виникло декілька пожеж.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

По прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі, — розповіли у ДСНС.

Тривають роботи з ліквідації наслідків, до них залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Сьогодні вдень у Кривому Розі внаслідок російської атаки пролунав вибух. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, яке призвело до великої пожежі.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів