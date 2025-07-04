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Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС
У Кривому Розі внаслідок повторної російської атаки постраждали рятувальники (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207556-u-kryvomu-rozi-vnaslidok-povtornoyi-rosiyskoyi-ataky-postrajdaly-ryatuvalnyky-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє рятувальників. Виникло декілька пожеж.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
По прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі, — розповіли у ДСНС.
Тривають роботи з ліквідації наслідків, до них залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Сьогодні вдень у Кривому Розі внаслідок російської атаки пролунав вибух. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, яке призвело до великої пожежі.
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