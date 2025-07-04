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Ракурс
Последствия российской атаки по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

В Кривом Роге в результате повторной российской атаки пострадали спасатели (ФОТО)

4 июл 2025, 16:59
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У Кривому Розі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє рятувальників. Виникло декілька пожеж.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

По прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі, — розповіли у ДСНС.

Тривають роботи з ліквідації наслідків, до них залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Сьогодні вдень у Кривому Розі внаслідок російської атаки пролунав вибух. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, яке призвело до великої пожежі.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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