Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
В Кривом Роге в результате повторной российской атаки пострадали спасатели (ФОТО)https://racurs.ua/n207556-v-krivom-roge-v-rezultate-povtornoy-rossiyskoy-ataki-postradali-spasateli-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє рятувальників. Виникло декілька пожеж.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
По прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі, — розповіли у ДСНС.
Тривають роботи з ліквідації наслідків, до них залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
Сьогодні вдень у Кривому Розі внаслідок російської атаки пролунав вибух. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, яке призвело до великої пожежі.
Читайте также
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...