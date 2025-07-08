Комиссия по избранию директора БЭБ не получила от Кабмина обоснования "перезапуска" конкурса

https://racurs.ua/n207650-komissiya-po-izbraniu-direktora-beb-ne-poluchila-ot-kabmina-obosnovaniya-perezapuska-konkursa.html

Ракурс

Конкурсна комісія з обрання директора БЕБ досі не отримала від уряду офіційне та обґрунтоване повідомлення щодо фактичного «перезапуску» конкурсу.

Конкурсна комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі «Уряд online» щодо рішення Кабінету міністрів у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення (.) з цього приводу.

Нагадаємо, що ввечері 7 липня уряд відмовився затверджувати кандидатуру переможця конкурсу Олександра Цивінського, і натомість запропонував комісії «повторно подати не більше двох кандидатур».

Вибори голови БЕБ супроводжувались постійними скандалами, так напередодні голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що Офіс президента України навмисно блокує призначення переможців конкурсу на посаду директора БЕБ.

За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени уряду одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.