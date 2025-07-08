Для студентов создали полигоны для прохождения военной подготовки. Фото:

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Ракурс

В Україні з’явилися полігони для проходження базової загальновійськової підготовки для студентів.

В одній з областей України вже є полігони на яких студенти зможуть пройти БЗВП. Ці полігони мають умови «4-зіркового хостела», щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у «бомж-стайл». Про це 8 липня міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив в ефірі «Радіо Хартія».

Є області у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроект про базову військову підготовку, яка передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти. 15 січня цей законопроект підписав президент України Володимир Зеленський.

Базова загальновійськова підготовка для студентів вишів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин. Вона складатиметься з теоретичного та ⁠практичного курсів.

Теорію мають пройти всі студенти, а практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків. Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни, а також опанують навички поводження зі зброєю.