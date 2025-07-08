Украинский танк уничтожил здания с пехотой рф. Фото: Генштаб ВСУ

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Українські танкісти завдали військових втрат росіянам на Донбасі.

На Покровському напрямку екіпаж танка 5-ї окремої важкої механізованої бригади прямим вогнем знищив будівлі, в яких ховалася піхота армії рф. Окупанти не мали жодного шансу, бо кожен постріл влучав точно в ціль. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 8 липня повідомили у Facebook.

У кожному пострілі — досвід, холодний розрахунок і впевненість у результаті. Ворог не має жодного шансу — точність і рішучість роблять свою справу. Працюємо злагоджено. Б'ємо точно. Рухаємося вперед! — наголосили в бригаді.

Тим часом у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмів російських загарбників. Ворог намагався прорватися у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Нагадаємо, група операторів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з російською федерацією.