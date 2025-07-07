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Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф
Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207635-grupa-sso-zayshla-z-tylu-ta-provela-uspishnyy-nalit-na-kordoni-z-rf-video.htmlРакурс
Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф.
Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України.
Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з рф.