Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф (ВІДЕО)

Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф

https://racurs.ua/ua/n207635-grupa-sso-zayshla-z-tylu-ta-provela-uspishnyy-nalit-na-kordoni-z-rf-video.html

Ракурс

Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф.

Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України.

Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з рф.