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Ракурс
Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф

Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф (ВІДЕО)

7 лип 2025, 18:53
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Група ССО зайшла з тилу та провела успішний наліт на кордоні з рф.

Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України.

Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з рф.

Джерело: Ракурс


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