Щойно звільненого міністра транспорту рф знайшли мертвим

https://racurs.ua/ua/n207634-schoyno-zvilnenogo-ministra-transportu-rf-znayshly-mertvym.html

Ракурс

У росії вчинив самогубство звільнений з посади міністра транспорту колишній губернатор прифронтової Курської області Роман Старовойт, про це з посиланням на джерела повідомила низка російських ЗМІ.

У повідомленнях різняться дані про дату смерті — Forbes пише, що це сталося понад добу тому. Раніше голова комітету Держдуми з оборони Олексій Картаполов заявив, що це сталося «досить давно». Джерело РБК заявило, що тіло Старовойта виявили ще в суботу, 5 липня.

Уранці 7 липня Кремль оголосив, що владімір путін звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту росії. Причину відставки в документі не вказували, а спікер Кремля Дмітрій Пєсков пізніше заявив, що про «відставку через втрату довіри не йдеться».

Тіло Старовойта із вогнепальним пораненням знайшли у власному автомобілі у підмосковному Одинцово. Стверджується, що поряд із тілом чоловіка знайшли вогнепальну зброю, яку він отримав від МВС рф у 2023 році за сприяння у виконанні завдань.

Старовойт обіймав посаду голови міністра транспорту рф із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018 року він очолював Курську область. За даними джерела РБК, щодо Старовойта відбувалася перевірка про можливу причетність до розкрадань під час будівництва оборонних споруд на кордоні Курської області з Україною.

Смерть міністра транспорту в рф сталася на тлі колапсу в аеропортах терористичної федерації, спричиненого українськими дронами.