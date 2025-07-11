Автомобиль из США – ваш путь к выгодной покупке

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Ракурс

Желающим приобрести себе качественную машину, одним из самых простых и выгодных вариантов станет заказать авто из США, воспользовавшись доступным сервисом Factum Auto. Компания предоставляет возможность подобрать себе подходящий вариант на популярных аукционах Америки, на которых представлены все популярные модели и марки машин.

Предлагаемый вашему вниманию сервис позволяет выгодно купить нужное авто, при этом доступен огромный выбор различных вариантов, начиная от экономичных седанов до премиальных внедорожников.

Компания работает с крупнейшими аукционами, такими как Copart и IAAI, предлагая доступ к тысячам автомобилей, которые привлекают доступной ценой, открытой историей и богатым оснащением. Даже с учетом расходов на доставку и ремонт, покупка машины через аукционы оказывается выгоднее, чем на местном рынке.

Factum Auto делает процесс заказа простым и прозрачным, помогая клиентам выбрать авто, соответствующее их предпочтениям.

Преимущества заказа авто из США:

Экономия — цена на аукционах США на 30−40% ниже, чем в Украине, даже учитывая затраты на ремонт, если потребуется;

Прозрачность — история каждого автомобиля проверяется через базы Carfax и AutoCheck, исключая риск покупки машины с проблемами;

Широкий выбор — доступен огромный выбор машин, что делает процесс подбора более привлекательным, ведь каждый покупатель может найти именно тот вариант, что ему нужен;

Качество — американские авто часто имеют богатую комплектацию и проходят регулярное обслуживание;

Безопасность сделки — Factum Auto предоставляет клиенту отчеты и расчеты клиенту на всех этапах.

Эти преимущества делают заказ авто из США через Factum Auto отличным решением для тех, кто хочет получить надежный автомобиль по выгодной цене.

Как работает процесс заказа авто?

Factum Auto предлагает услугу «под ключ», которая охватывает все этапы покупки. От выбора машины до ее регистрации в Украине — сервис берет на себя организационные вопросы, чтобы вы могли сосредоточиться на выборе авто своей мечты.

Этапы заказа авто:

Консультация — вы сообщаете свои пожелания (тип авто, бюджет, комплектация), а менеджеры подбирают подходящие варианты или же можете воспользоваться формой быстрого подбора на сайте;

Проверка истории — выбранный автомобиль проверяется по VIN-коду через базы для подтверждения его состояния;

Участие в аукционе — Factum Auto выкупает машину на аукционе, обеспечивая лучшую цену;

Доставка — транспортировка машины в Украину занимает 6−8 недель, с предоставлением фотоотчетов;

Растаможка — компания оформляет все документы, включая таможенные пошлины и сертификацию;

Ремонт — если авто требует восстановления, Factum Auto организует ремонт по согласованному бюджету.

Процесс заказа прозрачен. Вы получаете расчет всех затрат заранее, а оплата делится на этапы, что минимизирует риски. Factum Auto работает напрямую с аукционами, исключая посредников.

Желающим заказать авто из США по ссылке https://factum-auto.com/ru/zakazat-avto-iz-ssha доступен удобный сервис подбора. Также можно оставить свои данные в форме обратной связи, чтобы менеджеры компании могли связаться с вами для уточнения деталей заказа.

Factum Auto работает с 2016 года, успешно доставляя автомобили из США в Украину. Компания предлагает полный цикл услуг, исключая посредников, что снижает затраты и повышает надежность. Клиентам предлагаются прозрачность, профессионализм и возможность следить за процессом на каждом этапе.