Европарламент отверг вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен

Європарламент відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Проти проголосували 360 депутатів, 175 — за, 18 — утрималися. Для прийняття вотуму були необхідні голоси 2/3 з 720 членів Європарламенту.

Пропозицію про вотум недовіри вніс румунський ультраправий депутат Георгій Піпереа. Раніше суд ЄС виніс рішення проти фон дер Ляєн і постановив, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором Pfizer про поставки вакцин у 2021 році.

Politico пише, що, попри, підтримку її власної Європейської народної партії, а також соціалістів, лібералів з партії Renew та «Зелених», багато депутатів Європарламенту від цих груп не з’явилися на голосування.

Голосування — перша подібна спроба вотуму недовіри з 2014 року — оголошує зростаючу політичну опозицію до президента Комісії, який, як і більша частина Європи, схоже, змістився праворуч, що поставило її в конфлікт із двома основними партіями, які привели її до влади.

Політичні родини з усього спектру використовували цю процедуру, щоб висловити свої претензії до Комісії, чи то щодо прозорості та надмірної централізації влади, відступу від «Зеленої угоди», чи звинувачень у порушенні інституційних процедур ЄС.

Це також похитнуло коаліцію партій, які підтримують другий термін фон дер Ляєн, оскільки соціалісти та ліберали дедалі більше розходяться в поглядах з президентом Комісії.

Напередодні голосування обидві групи погрожували утриматися від голосування через свої побоювання, що Комісія зміщується праворуч.