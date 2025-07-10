Эммануэль Макрон, фото: Comments.ua

https://racurs.ua/n207708-uje-prinyaty-resheniya-i-sformirovany-plany-makron-o-koalicii-jelauschih.html

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Коаліція охочих завершила військове планування та перейшла на операційний рівень, а також змогла отримати підтримку з американського боку.

Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Кіром Стармером за підсумками державного візиту до Великої Британії заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє агентство «Укрінформ».

У лютому, коли ми зібралися в Парижі, були побоювання, що нас можуть залишити самих, що виникне трансатлантична тріщина. Ми хотіли надіслати потужний сигнал підтримки українцям, — зазначив Макрон. — І сьогодні (на зустрічі коаліції охочих — ред.) нам вдалося об'єднати американських сенаторів, які готують нові санкції, та спеціального посланця президента Трампа — генерала Келлога.

Макрон висловив сподівання, що посилена підтримка України в короткостроковій перспективі та додаткові санкції проти росії таки досягнуть мети та змусять путіна припинити вогонь.

Ми оголосили про завершення військового планування, над яким працювали кілька тижнів. Дякую адміралу Радакіну та генералу Буркхарду за роботу і координацію з колегами, — розповів Макрон. — 30 країн залучено до цієї франко-британської ініціативи. План дозволить підтримувати припинення вогню — у повітрі, на морі, через відновлення українських сил і, за потреби, через сили стримування.

За словами Макрона, в операційному Штабі в Парижі вже працюють 200 планувальників, а коаліція стала як ніколи реальною:

Це не просто щось реальне — це сотні військових, готових до дій, це вже ухвалені рішення й сформовані плани.

Джерело: «Укрінформ»