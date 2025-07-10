Коалиция желающих разработает план бюджетной поддержки Украины

https://racurs.ua/n207707-lidery-koalicii-jelauschih-dogovorilis-razrabotat-kollektivnyy-plan-budjetnoy-podderjki-ukrainy.html

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Лідери держав та міжнародних організацій — членів коаліції охочих сьогодні, 10 липня, зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на росію.

В ході зустрічі вони, зокрема, домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Про це йдеться у заяві коаліції, текст якої опублікований на сайті президента України.

Також лідери коаліції: