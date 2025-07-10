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Коалиция желающих разработает план бюджетной поддержки Украины
Лидеры коалиции желающих договорились разработать коллективный план бюджетной поддержки Украины — заявлениеhttps://racurs.ua/n207707-lidery-koalicii-jelauschih-dogovorilis-razrabotat-kollektivnyy-plan-budjetnoy-podderjki-ukrainy.htmlРакурс
Лідери держав та міжнародних організацій — членів коаліції охочих сьогодні, 10 липня, зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на росію.
В ході зустрічі вони, зокрема, домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Про це йдеться у заяві коаліції, текст якої опублікований на сайті президента України.
Також лідери коаліції:
- домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів росії.
- визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.
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