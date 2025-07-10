Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Коаліція охочих розробить план бюджетної підтримки України
Лідери коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України — заяваhttps://racurs.ua/ua/n207707-lidery-koaliciyi-ohochyh-domovylysya-rozrobyty-kolektyvnyy-plan-budjetnoyi-pidtrymky-ukrayiny.htmlРакурс
Лідери держав та міжнародних організацій — членів коаліції охочих сьогодні, 10 липня, зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на росію.
В ході зустрічі вони, зокрема, домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Про це йдеться у заяві коаліції, текст якої опублікований на сайті президента України.
Також лідери коаліції:
- домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів росії.
- визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...