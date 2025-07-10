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Масштабні лісові пожежі спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

На Харківщині ліквідовують масштабні лісові пожежі (ФОТО)

10 лип 2025, 19:56
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На Харківщині ліквідовують масштабні лісові пожежі.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що фахівці ДСНС спільно з працівниками лісгоспів та місцевими пожежними командами протистоять стихії на таких локаціях:

  • в Ізюмському районі на території Борівського лісництва горить лісова підстилка на площі понад 62 га;
  • у Петрівському лісництві палає хвойна підстилка на площі 30 га.
  • у Берестинському районі, в межах Старовірівського лісництва, вогонь охопив 15 га лісу та 20 га чагарників.

До гасіння залучено понад 170 рятувальників, 39 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, а також працівники й спецтехніка лісових господарств, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що в лісгоспах на деокупованих територіях також працюють сапери ДСНС — вони обстежують території, проїзні шляхи та протипожежні розриви, щоб забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.

Масштабні лісові пожежі спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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