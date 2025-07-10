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Масштабні лісові пожежі спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС
На Харківщині ліквідовують масштабні лісові пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207706-na-harkivschyni-likvidovuut-masshtabni-lisovi-pojeji-foto.htmlРакурс
На Харківщині ліквідовують масштабні лісові пожежі.
Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що фахівці ДСНС спільно з працівниками лісгоспів та місцевими пожежними командами протистоять стихії на таких локаціях:
- в Ізюмському районі на території Борівського лісництва горить лісова підстилка на площі понад 62 га;
- у Петрівському лісництві палає хвойна підстилка на площі 30 га.
- у Берестинському районі, в межах Старовірівського лісництва, вогонь охопив 15 га лісу та 20 га чагарників.
До гасіння залучено понад 170 рятувальників, 39 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, а також працівники й спецтехніка лісових господарств, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що в лісгоспах на деокупованих територіях також працюють сапери ДСНС — вони обстежують території, проїзні шляхи та протипожежні розриви, щоб забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.