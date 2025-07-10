Масштабные лесные пожары вспыхнули в Харьковской области, фото: ГСЧС

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На Харківщині ліквідовують масштабні лісові пожежі.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що фахівці ДСНС спільно з працівниками лісгоспів та місцевими пожежними командами протистоять стихії на таких локаціях:

в Ізюмському районі на території Борівського лісництва горить лісова підстилка на площі понад 62 га;

у Петрівському лісництві палає хвойна підстилка на площі 30 га.

у Берестинському районі, в межах Старовірівського лісництва, вогонь охопив 15 га лісу та 20 га чагарників.

До гасіння залучено понад 170 рятувальників, 39 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, а також працівники й спецтехніка лісових господарств, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що в лісгоспах на деокупованих територіях також працюють сапери ДСНС — вони обстежують території, проїзні шляхи та протипожежні розриви, щоб забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.