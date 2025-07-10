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Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today

Трамп возглавил Инвестиционный фонд для восстановления Украины — Минфин США

10 июл 2025, 19:35
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Президент США Дональд Трамп ініціював створення американського Інвестиційного фонду для відновлення України.

Про це під час Конференції з відновлення України в Римі заявив Міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє «Судово-юридична газета».

Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле, — вважає Бессент.

За словами міністра, цей фонд очолив сам президент США.

Джерело: «Судово-юридична газета»


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