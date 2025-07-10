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Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today
Трамп возглавил Инвестиционный фонд для восстановления Украины — Минфин СШАhttps://racurs.ua/n207705-tramp-vozglavil-investicionnyy-fond-dlya-vosstanovleniya-ukrainy-minfin-ssha.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп ініціював створення американського Інвестиційного фонду для відновлення України.
Про це під час Конференції з відновлення України в Римі заявив Міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє «Судово-юридична газета».
Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле, — вважає Бессент.
За словами міністра, цей фонд очолив сам президент США.
Джерело: «Судово-юридична газета»