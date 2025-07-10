Дроны спрятаны под крышей домиков в ходе подготовки операции «Паутина», фото: СБУ

https://racurs.ua/n207704-operaciya-pautina-v-rossii-arestovali-voditelya-odnogo-iz-gruzovikov.html

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У росії суд заарештував водія фури, з якої ЗСУ запустили дрони для атаки на аеродром під час операції «Павутина» 1 червня 2025 року, 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Зазначається, що наступного дня після атаки безпілотників на аеродроми — 2 червня — Рюміна заарештував Жовтневий районний суд міста Іваново. Апеляція, яку розглядав Іванівський обласний суд, залишила в силі арешт Рюміна.

Його колега розповів виданню, що незадовго до арешту Рюмін змінив місце роботи та прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська до Івановської області на орендованій фурі. Це був його перший рейс на новому місці роботи, і, на думку співрозмовника видання, він міг не знати про те, що було в машині.

Я такі ж вагончики — ну, ми так називаємо модульні будівлі — возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само повіз. Там навіть усередину не потрапиш — у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати! — розповів виданню колега затриманого.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли про затримання чотирьох водіїв вантажівок після атаки дронів на російські аеродроми.

Джерело: «Медіазона»