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Последствия российской воздушной атаки по Киеву 10 июля, фото: ГСЧС

В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

10 июл 2025, 17:51
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У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого рашистами в ніч на сьогодні, 10 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

За уточненою інформацією, загинуло двоє людей, постраждало — 22.

На місцях проведення аварійно-рятувальних робіт працюють рятувальники, важка інженерна техніка для розбору конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у ДСНС. — Пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура у Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах.

До ліквідації наслідків атаки залучені 361 рятувальник та 82 одиниці техніки ДСНС, піротехнічні розрахунки та кінологи.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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