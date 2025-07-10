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Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 липня, фото: ДСНС
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207703-u-kyievi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto-video.htmlРакурс
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого рашистами в ніч на сьогодні, 10 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.
За уточненою інформацією, загинуло двоє людей, постраждало — 22.
На місцях проведення аварійно-рятувальних робіт працюють рятувальники, важка інженерна техніка для розбору конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у ДСНС. — Пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура у Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах.
До ліквідації наслідків атаки залучені 361 рятувальник та 82 одиниці техніки ДСНС, піротехнічні розрахунки та кінологи.
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