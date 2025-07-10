Паразита Dirofilaria repens дістали з ока жительки Рівненщини, фото: Wikimedia Commons

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На Рівненщині у 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що наприкінці червня жінка звернулася у медичний заклад, оскільки впродовж двох останніх тижнів вона відчувала загальну слабкість, головний біль, біль та набряки, які мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком.

Після огляду та госпіталізації пацієнтку прооперували та з’ясували, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens. Наразі постраждала почувається задовільно, в осередку захворювання розпочато комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування, — розповіли у медустанові.

Зазначається, що в області це вже четвертий з початку року випадок захворювання на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році.

Джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого кровосисних комарів. Також, згідно з останніми науковими дослідженнями, переносниками можуть бути й кровосисні мошки, ґедзі та кліщі.