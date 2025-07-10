Російська атака на Київ пошкодила офіс телеканалу та квартиру голови Нацспілки художників (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207701-rosiyska-ataka-na-kyyiv-poshkodyla-ofis-telekanalu-ta-kvartyru-golovy-nacspilky-hudojnykiv-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 10 липня, значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу» — постраждали редакторський та журналістський ньюз-руми, начиточна та багато інших приміщень, знищена частина знімальної техніки.
Працівники, які перебували в приміщенні під час нічної зміни, — не постраждали. Про це повідомляється на сайті телеканалу.
Через наслідки атаки телеканал не міг оперативно відновити мовлення в ефірі та на YouTube. Наразі мовлення вже відновлено.
Крім того, вночі один із «шахедів» влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, наразі він у лікарні.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила член НСХУ Ганна Ярова.
За її словами, Чернявський внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення та значну крововтрату. Його дружина та син у безпеці.