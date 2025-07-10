Київ накрила масштабна комбінована 10-годинна атака російських нацистів

https://racurs.ua/ua/n207688-kyyiv-nakryla-masshtabna-kombinovana-10-godynna-ataka-rosiyskyh-nacystiv.html

Ракурс

У ніч на 10 липня росія атакувала Київ дронами та ракетами.

Масштабна комбінована атака тривала понад 10 годин. Наслідки зафіксовано в шести районах столиці.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. У Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей. Станом на зараз також відомо про 16 постраждалих, 10 з них госпіталізовано.

Також під атакою була область — у чотирьох районах зафіксовано пошкодження. Постраждали приватні будинки та нежитлові приміщення.