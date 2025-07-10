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Ракурс
Київ накрила масштабна комбінована 10-годинна атака російських нацистів

Київ накрила масштабна комбінована 10-годинна атака російських нацистів

10 лип 2025, 08:22
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У ніч на 10 липня росія атакувала Київ дронами та ракетами.

Масштабна комбінована атака тривала понад 10 годин. Наслідки зафіксовано в шести районах столиці.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. У Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей. Станом на зараз також відомо про 16 постраждалих, 10 з них госпіталізовано.

Також під атакою була область — у чотирьох районах зафіксовано пошкодження. Постраждали приватні будинки та нежитлові приміщення.

Джерело: Ракурс


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