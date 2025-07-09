Гендиректорка X йде у відставку на тлі скандалів з чат-ботом Grok

https://racurs.ua/ua/n207687-gendyrektorka-x-yde-u-vidstavku-na-tli-skandaliv-z-chat-botom-grok.html

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Генеральна директорка компанії X йде у відставку на тлі скандалів з чат-ботом Grok.

Лінда Яккаріно подякувала Ілону Маску за довіру їй «захисту свободи слова» і «реорганізації компанії».

NYT пише, що Яккаріно також відповідала за «заспокоєння» законодавців та рекламодавців на фоні масовості шкідливого контенту в соцмережі.

Щодо Grok — на початку липня Маск оголосив про його оновлення. Днями користувачі бачили, як чат-бот вихваляв Гітлера, називав шкідливою політику демократів, поширював антисемітські та інші ненависницькі заяви.

Також Grok напередодні писав образливі коментарі в бік польського прем'єра Дональда Туска, називаючи його «опортуністом, який продає суверенітет за посади в ЄС». Польща повідомила про це Єврокомісію.

Х тим часом заявила, що працює над видаленням «неналежних публікацій».

У Туреччині заблокували ШІ-бота Grok за ймовірні образи Ердогана.

За повідомленнями ЗМІ, Grok нібито генерував образливі повідомлення про Ердогана, коли йому ставили певні питання турецькою мовою (за турецьким законодавством образа президента є кримінально караним діянням).

У середу, 9 липня, прокуратура Анкари оголосила про відкриття провадження у справі — першій у Туреччині, у якій блокується доступ до ШІ-бота (хоча наразі він вже недоступний за тимчасовим рішенням суду).