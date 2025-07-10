Киев накрыла масштабная комбинированная 10-часовая атака нацистов рф

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У ніч на 10 липня росія атакувала Київ дронами та ракетами.

Масштабна комбінована атака тривала понад 10 годин. Наслідки зафіксовано в шести районах столиці.

У Подільському районі загинули дві жінки:

68-річна мешканка столиці

22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. У Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей. Станом на 8.00 відомо про 16 постраждалих, 10 з них госпіталізовано.

Також під атакою була область — у чотирьох районах зафіксовано пошкодження. Постраждали приватні будинки та нежитлові приміщення.

У Шевченківському районі уламки дрона впали на житловий будинок, там сталась пожежа.

У Дарницькому районі через уламки сталась пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

У Солом’янському районі сталось загоряння даху нежитлової будівлі, в Голосіївському — спалахнула вантажівка, у Подільському — уламки впали на території нежитлової забудови.