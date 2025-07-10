11-сантиметрового паразита, которого переносят комары, достали из глаза жительницы Ровенщины (ФОТО)https://racurs.ua/n207702-11-santimetrovogo-parazita-kotorogo-perenosyat-komary-dostali-iz-glaza-jitelnicy-rovenschiny.htmlРакурс
На Рівненщині у 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта.
Про це сьогодні, 10 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Зазначається, що наприкінці червня жінка звернулася у медичний заклад, оскільки впродовж двох останніх тижнів вона відчувала загальну слабкість, головний біль, біль та набряки, які мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком.
Після огляду та госпіталізації пацієнтку прооперували та з’ясували, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens. Наразі постраждала почувається задовільно, в осередку захворювання розпочато комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування, — розповіли у медустанові.
Зазначається, що в області це вже четвертий з початку року випадок захворювання на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році.
Джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого кровосисних комарів. Також, згідно з останніми науковими дослідженнями, переносниками можуть бути й кровосисні мошки, ґедзі та кліщі.