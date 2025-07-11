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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Рашисты ушли в неудачное наступление на Торецком направлении (ВИДЕО)

11 июл 2025, 12:39
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На Торецькому напрямку після місяців безперервних штурмів малими групами росіяни вирішили кинути в атаку танки.

Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних сил ЗСУ.

Фінал — очікуваний. Воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу разом із суміжними підрозділами зупинили наступ: знищено дві машини та ворожу піхоту, — вказано в описі відео.

На відео показано застосування дронів та артилерії для зупинки ворожого штурму.

Источник: Ракурс


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