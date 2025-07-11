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Рашисты ушли в неудачное наступление на Торецком направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207720-rashisty-ushli-v-neudachnoe-nastuplenie-na-toreckom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Торецькому напрямку після місяців безперервних штурмів малими групами росіяни вирішили кинути в атаку танки.
Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних сил ЗСУ.
Фінал — очікуваний. Воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу разом із суміжними підрозділами зупинили наступ: знищено дві машини та ворожу піхоту, — вказано в описі відео.
На відео показано застосування дронів та артилерії для зупинки ворожого штурму.
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