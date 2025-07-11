Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207720-rashysty-pishly-u-nevdalyy-nastup-na-toreckomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Торецькому напрямку після місяців безперервних штурмів малими групами росіяни вирішили кинути в атаку танки.

Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних сил ЗСУ.

Фінал — очікуваний. Воїни 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу разом із суміжними підрозділами зупинили наступ: знищено дві машини та ворожу піхоту, — вказано в описі відео.

На відео показано застосування дронів та артилерії для зупинки ворожого штурму.