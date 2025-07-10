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Ракурс
ССО знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие»

Сили спецоперацій знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян

10 лип 2025, 13:24
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Оператори 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Зємлєдєліє".

Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили ворожу систему «Земледелие». Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили ціль.

«Зємлєдєліє" призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.

Джерело: Ракурс


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