У Києві розстріляли чоловіка — ймовірно, полковника СБУ

https://racurs.ua/ua/n207697-u-kyievi-rozstrilyaly-cholovika-ymovirno-polkovnyka-sbu.html

Ракурс

У Києві розстріляли чоловіка — ймовірно, полковника СБУ.

Про інцидент повідомила столична поліція. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли у Голосіївському районі.

Ексрозвідник Роман Червінський пише, що загиблий — полковник СБУ Іван Воронич.

За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.