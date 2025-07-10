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Ракурс
В Киеве расстреляли мужчину - вероятно, полковника СБУ

В Киеве расстреляли мужчину — вероятно, полковника СБУ

10 июл 2025, 12:06
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У Києві розстріляли чоловіка — ймовірно, полковника СБУ.

Про інцидент повідомила столична поліція. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли у Голосіївському районі.

Ексрозвідник Роман Червінський пише, що загиблий — полковник СБУ Іван Воронич.

За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.

Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу, — підсумував він.

Источник: Ракурс


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