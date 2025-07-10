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В Киеве расстреляли мужчину - вероятно, полковника СБУ
В Киеве расстреляли мужчину — вероятно, полковника СБУhttps://racurs.ua/n207697-v-kieve-rasstrelyali-mujchinu-veroyatno-polkovnika-sbu.htmlРакурс
У Києві розстріляли чоловіка — ймовірно, полковника СБУ.
Про інцидент повідомила столична поліція. Тіло з вогнепальним пораненням знайшли у Голосіївському районі.
Ексрозвідник Роман Червінський пише, що загиблий — полковник СБУ Іван Воронич.
За словами Червінського, Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для загарбників.
Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу, — підсумував він.