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Ракурс
Еврокомиссия уволила переводчицу, подозреваемую в шпионаже на встрече с Зеленским

Еврокомиссия уволила переводчицу, подозреваемую в шпионаже на встрече с Зеленским

10 июл 2025, 11:37
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Єврокомісія звільнила перекладачку. Її підозрюють у шпигунстві на зустрічі з Зеленським.

Інцидент стався 19 грудня під час засідання Європейської ради в Брюсселі, на якому був присутній президент Володимир Зеленський. На зустрічі обговорювали підтримку України з боку ЄС після приходу до влади в США президента Дональда Трампа.

Перекладачам суворо заборонили робити будь-які письмові нотатки. Але чеські перекладачі помітили, як їхня колега у сусідній кабіні транскрибувала зміст дискусій. Вони негайно повідомили про це служби безпеки, які увірвалися до кабінки та спіймали перекладачку на гарячому.

Згідно з кодексом поведінки Єврокомісії, під час закритих засідань, на яких обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено робити письмові нотатки.

Жінка народилася в російській родині та разом зі своєю сестрою, яка також була перекладачкою, мешкала в Україні. Сестри близько двадцяти років безперервно працювали фрилансерками в НАТО, Європейській комісії та Міністерствах оборони та закордонних справ Франції.

Українські дипломати у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовляли перекладачці у відвідуванні візитів президента України. Причиною було те, що вона підтримує професійні відносини з російськими чиновниками.

Источник: Ракурс


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