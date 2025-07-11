Сину «сірого кардинала» кремля повідомили про заочну підозру за вивезення зерна з ТОТ

володимир путін та Дмитро Патрушев, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n207719-synu-sirogo-kardynala-kremlya-povidomyly-pro-zaochnu-pidozru-za-vyvezennya-zerna-z-tot.html

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СБУ та Офіс ген прокурора зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева — заступника голови уряду рф, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Дмитро Патрушев є сином «сірого кардинала» кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку фсб, а потім раду безпеки рф і зараз обіймає посаду помічника володимира путіна. Про це сьогодні, 11 липня, повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до країни-агресора понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував «тіньовим флотом» рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару, — додали в СБУ.

За інформацією СБУ, саме Патрушев-«старший» пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства росії і згодом — заступника голови російського уряду.

Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора, — зазначають у СБУ.

Патрушеву-молодшому слідчі СБУ заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).