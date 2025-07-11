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Наслідки російського удару по Білозерці, фото: Херсонська ОВА
Рашисти вдарили з артилерії по медзакладу у Білозерці на Херсонщині — є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207718-rashysty-vdaryly-z-artyleriyi-po-medzakladu-u-bilozerci-na-hersonschyni-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці на Херсонщині.
Через «прильоти» пошкоджено будівлю медзакладу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Також постраждали пацієнт та двоє працівників:
- у 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки;
- у медсестри 1978 року народження — вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата;
- водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.
Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.
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