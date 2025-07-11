Наслідки російського удару по Білозерці, фото: Херсонська ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці на Херсонщині.

Через «прильоти» пошкоджено будівлю медзакладу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також постраждали пацієнт та двоє працівників:

у 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки;

у медсестри 1978 року народження — вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата;

водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.