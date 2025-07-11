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Ракурс
Наслідки російського удару по Білозерці, фото: Херсонська ОВА

Рашисти вдарили з артилерії по медзакладу у Білозерці на Херсонщині — є поранені (ФОТО)

11 лип 2025, 11:41
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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці на Херсонщині.

Через «прильоти» пошкоджено будівлю медзакладу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також постраждали пацієнт та двоє працівників:

  • у 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки;
  • у медсестри 1978 року народження — вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата;
  • водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

Наслідки російського удару по Білозерці, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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