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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, орієнтовно о 5.30 атакували Салтівський район Харкова безпілотниками — попередньо, типу «Герань-2».
В результаті пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад та нежитлову будівлю. У багатоквартирних будинках вибито вікна. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Відомо про дев’ятьох постраждалих:
- 45-річний чоловік отримав поранення від уламків скла;
- 64-річний чоловік і 73-річна жінка зазнали гострої стресової реакції;
- у трьох жінок та трьох їхніх дітей (двох хлопчиків, які народилися 10 липня, та хлопчика, який народився 8 липня) діагностовано гостру стресову реакцію. Вони перебували в постраждалому пологовому будинку.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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