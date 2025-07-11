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Ракурс
Наслідки російської атаки по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові удар БПЛА пошкодив пологовий будинок — постраждали немовлята (ФОТО)

11 лип 2025, 11:17
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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, орієнтовно о 5.30 атакували Салтівський район Харкова безпілотниками — попередньо, типу «Герань-2».

В результаті пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад та нежитлову будівлю. У багатоквартирних будинках вибито вікна. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Відомо про дев’ятьох постраждалих:

  • 45-річний чоловік отримав поранення від уламків скла;
  • 64-річний чоловік і 73-річна жінка зазнали гострої стресової реакції;
  • у трьох жінок та трьох їхніх дітей (двох хлопчиків, які народилися 10 липня, та хлопчика, який народився 8 липня) діагностовано гостру стресову реакцію. Вони перебували в постраждалому пологовому будинку.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської атаки по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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