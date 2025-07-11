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Ракурс
Наслідки російської атаки по Харкову 11 липня, фото: ДСНС

Рашисти атакували Харків безпілотниками — дев’ятеро постраждалих (ФОТО)

11 лип 2025, 08:54
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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці атакували безпілотниками Харків.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ударів по Салтівському району міста:

  • сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку;
  • пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто;
  • за попередньою інформацією, дев’ятеро людей постраждали.

Працюють підрозділи ДСНС, піротехніки та психологи, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки по Харкову 11 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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