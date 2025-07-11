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Наслідки російської атаки по Харкову 11 липня, фото: ДСНС
Рашисти атакували Харків безпілотниками — дев’ятеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207713-rashysty-atakuvaly-harkiv-bezpilotnykamy-dev-yatero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці атакували безпілотниками Харків.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок ударів по Салтівському району міста:
- сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку;
- пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто;
- за попередньою інформацією, дев’ятеро людей постраждали.
Працюють підрозділи ДСНС, піротехніки та психологи, — додали у відомстві.