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Последствия атаки по Харькову 11 июля, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали Харьков беспилотниками — девять пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n207713-rashisty-atakovali-harkov-bespilotnikami-devyat-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вранці атакували безпілотниками Харків.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок ударів по Салтівському району міста:
- сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку;
- пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто;
- за попередньою інформацією, дев’ятеро людей постраждали.
Працюють підрозділи ДСНС, піротехніки та психологи, — додали у відомстві.