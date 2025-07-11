НАТО оплатит оружие для Украины — Трампhttps://racurs.ua/n207712-nato-oplatit-orujie-dlya-ukrainy-tramp.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що він уклав угоду з НАТО про те, що Сполучені Штати постачатимуть Україні зброю через альянс, і що НАТО заплатить за цю зброю «на сто відсотків».
Відповідна заява пролунала в інтерв’ю Трампа телеканалу NBC 10 липня, повідомляє CNN.
Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю на сто відсотків, — заявив Трамп. — Ми будемо відправляти «Патріоти» до НАТО, а потім НАТО буде їх розподіляти.
Раніше того ж дня розмову з Трампом провів генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Раніше сьогодні я закликав лідерів піти далі, щоб Україна мала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, — написав Рютте на своїй сторінці в соціальній мережі X. — Я щойно говорив з президентом Трампом і зараз тісно співпрацюю з членами Альянсу, щоб надати Україні допомогу, якої вона потребує.
Державний секретар США Марко Рубіо також заявив раніше 10 липня, що Сполучені Штати «активно» ведуть переговори з країнами Європи про передачу Україні батарей для «Патріотів».
Є інші батареї Patriot і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і які ось-ось отримають їх, було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти цю поставку і відправити їх Україні, — сказав Рубіо журналістам у Куала-Лумпурі, Малайзія, після зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим.
Раніше цього тижня Трамп натякнув, що його адміністрація роздумує над тим, чи надсилати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Джерело: CNN