Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/ua/n207712-nato-oplatyt-zbrou-dlya-ukrayiny-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він уклав угоду з НАТО про те, що Сполучені Штати постачатимуть Україні зброю через альянс, і що НАТО заплатить за цю зброю «на сто відсотків».

Відповідна заява пролунала в інтерв’ю Трампа телеканалу NBC 10 липня, повідомляє CNN.

Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю на сто відсотків, — заявив Трамп. — Ми будемо відправляти «Патріоти» до НАТО, а потім НАТО буде їх розподіляти.

Раніше того ж дня розмову з Трампом провів генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше сьогодні я закликав лідерів піти далі, щоб Україна мала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, — написав Рютте на своїй сторінці в соціальній мережі X. — Я щойно говорив з президентом Трампом і зараз тісно співпрацюю з членами Альянсу, щоб надати Україні допомогу, якої вона потребує.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив раніше 10 липня, що Сполучені Штати «активно» ведуть переговори з країнами Європи про передачу Україні батарей для «Патріотів».

Є інші батареї Patriot і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і які ось-ось отримають їх, було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти цю поставку і відправити їх Україні, — сказав Рубіо журналістам у Куала-Лумпурі, Малайзія, після зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим.

Раніше цього тижня Трамп натякнув, що його адміністрація роздумує над тим, чи надсилати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Джерело: CNN