Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207711-rosiya-zatyaguvatyme-viynu-zelenskyy.html

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росія планує затягувати війну.

Про це під час міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідок, повідомляє агентство «Укрінформ».

У нашої розвідки, у розвідок партнерів є вся інформація про те, що росія надалі буде затягувати цю війну, — наголосив Зеленський. — путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. путін залежний від війни і вбивств, його можна тільки реальною силою змусити відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною.

За словами Зеленського, зміцнення оборони України та санкцій проти рф стало ключовою темою сьогоднішніх зустрічей у Римі:

Цьому присвячена більшість зустрічей — щоб санкції світу проти росії були достатньо сильними, санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає росії. І про це ми також говорили детально.

Зеленський додав, що під час Конференції з питань відновлення та засідання коаліції охочих йшлося також про фінансування для Сил оборони України.

Щоб наші військові відчували впевненість. Говорили про виробництво зброї, буде більше інвестицій у виробництва, зокрема дронів, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»