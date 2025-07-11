Нардепу Евгению Шевченко объявили новое подозрение. Фото: ДБР

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Народний депутат Євген Шевченко отримав нову підозру від правоохоронців.

Парламентаря, який перебуває під арештом у справі про державну зраду, підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. З’ясувалося, що нардеп неодноразово їздив до білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політиками та самопроголошеним президентом країни. Спираючись на ці контакти, Шевченко поширював фейки про відсутність загрози вторгнення російських військ із білоруської території. Про це 11 липня заявили в Державному бюро розслідувань.

Як стверджують у відомстві, Шевченко використав свої політичні та економічні зв’язки для організації оборудок із постачання білоруських мінеральних добрив в Україну. Українське підприємство сплатило кошти за продукцію, проте білоруська сторона затримувала її доставку.

Шевченко, знаючи про наявність усіх дозволів на перевезення вантажу, вводив підприємців в оману, стверджуючи, що таких дозволів немає. Під виглядом вирішення цієї «проблеми» він вимагав укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольним йому підприємством на суму 14,5 млн грн, — інформують в ДБР.

Зазначається, що українська фірма погодила на умови Шевченка й здійснила додаткову оплату. За ці гроші депутат придбав три люксові автомобілі — Porsche Macan, BMW X5M 2021 року випуску та Mercedes-Benz AMG 2022 року, загальна митна вартість яких становить понад 250 тис. євро. Автівки він оформив на підконтрольних йому осіб.

Народному депутату повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Печерський райсуд Києва відправив під варту без альтернативи внесення застави підозрюваного у державній зраді чинного народного депутата Євгена Шевченка.