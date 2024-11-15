Суд відправив під варту підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка

Суд відправив під варту підозрюваного у держзраді нардепа Шевченкаhttps://racurs.ua/ua/n201245-sud-vidpravyv-pid-vartu-pidozruvanogo-u-derjzradi-nardepa-shevchenka.htmlРакурс
Печерський райсуд Києва відправив під варту без альтернативи внесення застави підозрюваного у державній зраді чинного народного депутата.
Про це сьогодні, 15 листопада, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
Особу депутата відомство не вказує, проте нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про Євгена Шевченка.
Вчора, 14 листопада, Шевченку було оголошено про підозру. Правоохоронці повідомляли про викриття депутата на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.
Депутат підозрюється у вчиненні державної зради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначили в ДБР.