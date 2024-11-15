Суд отправил под стражу подозреваемого в госизмене нардепа Шевченко

Нардепа Евгения Шевченко отправили под стражу, фото: ДБР

https://racurs.ua/n201245-sud-otpravil-pod-straju-podozrevaemogo-v-gosizmene-nardepa-shevchenko.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва відправив під варту без альтернативи внесення застави підозрюваного у державній зраді чинного народного депутата.

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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Особу депутата відомство не вказує, проте нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про Євгена Шевченка.

Вчора, 14 листопада, Шевченку було оголошено про підозру. Правоохоронці повідомляли про викриття депутата на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.