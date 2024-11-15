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Нардепа Евгения Шевченко отправили под стражу, фото: ДБР

Суд отправил под стражу подозреваемого в госизмене нардепа Шевченко

15 ноя 2024, 19:38
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Печерський райсуд Києва відправив під варту без альтернативи внесення застави підозрюваного у державній зраді чинного народного депутата.


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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Особу депутата відомство не вказує, проте нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про Євгена Шевченка.

Вчора, 14 листопада, Шевченку було оголошено про підозру. Правоохоронці повідомляли про викриття депутата на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Депутат підозрюється у вчиненні державної зради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначили в ДБР.

Нардепа Євгена Шевченка відправили під варту, фото: ДБР

Источник: Ракурс


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