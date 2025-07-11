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Последствия российского удара по Одессе, фото: «Думская»
Рашисты атаковали «шахедами» Одессу — девять пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207723-rashisty-atakovali-shahedami-odessu-devyat-postradavshih-video.htmlРакурс
В Одесі дев’ятеро людей постраждали внаслідок атаки «шахедів».
Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня! О 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах, працюють — ворог наносить терористичні удари, — наголосив він.
Зазначається, що наразі відомо про девʼятьох постраждалих:
- семеро ушпиталені;
- іншим допомога була надана на місці.
Над ліквідацією наслідків працюють уповноважені служби.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні.
Місцеве видання «Думская» повідомляє, що внаслідок атаки на стайні один кінь загинув, ще один постраждав.
Загалом у стайні перебувало дев’ять тварин — п’ять коней і чотири поні. Це були всі списані тварини, хтось після спорту, а деяких і зовсім уже відправляли на забій.
Також постраждали конюх та її донька, їх обох доправили до лікарні.
Наразі вирішується питання про переведення коней до інших стаєнь.
Джерело: Олег Кіпер, «Думская»