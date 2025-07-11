Наслідки російського удару по Одесі, фото: УНН

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Ракурс

В Одесі дев’ятеро людей постраждали внаслідок атаки «шахедів».

Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня! О 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах, працюють — ворог наносить терористичні удари, — наголосив він.

Зазначається, що наразі відомо про девʼятьох постраждалих:

семеро ушпиталені;

іншим допомога була надана на місці.

Над ліквідацією наслідків працюють уповноважені служби.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні.

Місцеве видання «Думская» повідомляє, що внаслідок атаки на стайні один кінь загинув, ще один постраждав.

Загалом у стайні перебувало дев’ять тварин — п’ять коней і чотири поні. Це були всі списані тварини, хтось після спорту, а деяких і зовсім уже відправляли на забій.

Також постраждали конюх та її донька, їх обох доправили до лікарні.

Наразі вирішується питання про переведення коней до інших стаєнь.

Джерело: Олег Кіпер, «Думская»